Капитан Литовкин: Зеленскому не на кого менять «азовцев»*

21 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Украинскому правительству не нужны пленные с «Азовстали», считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты убивают и калечат пленных, поэтому президенту Владимиру Зеленскому некого предложить в обмен на тех, кто вышел с завода «Азовсталь». Об этом URA.RU заявил военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Сама сдача „Азова“ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) имеет большое значение. Это показывает нацбатам, ВСУ, добровольческим отрядам, чего они стоят. Господин Зеленский хочет кого-то обменять, но кого? Украинские националисты убивали военнопленных либо калечили. Ролики есть, где они калечат пленных. В украинском руководстве заявляли, что они не собираются соблюдать Женевскую конвенцию (устанавливает международно-правовые стандарты гуманного обращения во время боевых действий — прим. ред.). Бесполезно уже отыгрывать назад. Всех, кого можно было обменять, они уже покалечили и убили», — заявил Дмитрий Литовкин. Военный отметил, что «Азов» представляет опасность для всех украинцев и для Зеленского в частности. «Он все уже потерял в реальности. Ему не подчиняется армия, нацбаты, они на него плевать хотели. Были прямые угрозы, что они его убьют. Человек сидит в хрустальном замке, обнесен колючей проволокой и высокой стеной и сам рискует жизнью на фоне всего этого. Позиция Зеленского и украинского правительства была направлена на то, чтобы их [нацбаты] просто слить. Они представляют опасность даже для детей на Украине», — подчеркнул эксперт. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что из боевиков, которые находились на «Азовстали», пытались сделать святых. «Как хотелось бы западным кураторам украинского режима в буквальном смысле похоронить „азовскую“ группировку. И, конечно, затем, по аналогии с „небесной сотней“, обожествить их в коллективном украинском сознании. Но нет, русские их снова переиграли. И вот вчерашние „непобедимые херои“ сотнями выходят с поднятыми руками, да еще с чисто бытовыми пожитками», — подчеркнул эксперт. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины объявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Они сдались спустя месяц. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил обмен пленными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские националисты убивают и калечат пленных, поэтому президенту Владимиру Зеленскому некого предложить в обмен на тех, кто вышел с завода «Азовсталь». Об этом URA.RU заявил военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Сама сдача „Азова“ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) имеет большое значение. Это показывает нацбатам, ВСУ, добровольческим отрядам, чего они стоят. Господин Зеленский хочет кого-то обменять, но кого? Украинские националисты убивали военнопленных либо калечили. Ролики есть, где они калечат пленных. В украинском руководстве заявляли, что они не собираются соблюдать Женевскую конвенцию (устанавливает международно-правовые стандарты гуманного обращения во время боевых действий — прим. ред.). Бесполезно уже отыгрывать назад. Всех, кого можно было обменять, они уже покалечили и убили», — заявил Дмитрий Литовкин. Военный отметил, что «Азов» представляет опасность для всех украинцев и для Зеленского в частности. «Он все уже потерял в реальности. Ему не подчиняется армия, нацбаты, они на него плевать хотели. Были прямые угрозы, что они его убьют. Человек сидит в хрустальном замке, обнесен колючей проволокой и высокой стеной и сам рискует жизнью на фоне всего этого. Позиция Зеленского и украинского правительства была направлена на то, чтобы их [нацбаты] просто слить. Они представляют опасность даже для детей на Украине», — подчеркнул эксперт. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что из боевиков, которые находились на «Азовстали», пытались сделать святых. «Как хотелось бы западным кураторам украинского режима в буквальном смысле похоронить „азовскую“ группировку. И, конечно, затем, по аналогии с „небесной сотней“, обожествить их в коллективном украинском сознании. Но нет, русские их снова переиграли. И вот вчерашние „непобедимые херои“ сотнями выходят с поднятыми руками, да еще с чисто бытовыми пожитками», — подчеркнул эксперт. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины объявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Они сдались спустя месяц. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил обмен пленными.