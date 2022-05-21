21 мая 2022

Бывший американский посол в РФ раскрыл, как США обманули Украину

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Американские дипломаты врали Киеву, когда обещали вступление в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Киеву, когда обещали стране возможное вступление в НАТО. Это подтвердил экс-посол США в РФ Майкл Макфол в Канаде на политических дебатах The Munk Debate.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?», — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу. Политик с улыбкой на лице утвердительно ответил на заданный вопрос. Он добавил, что так устроен «реальный мир».

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что вступление Украины в НАТО пока не представляется возможным. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал о готовности отказа от членства в НАТО, при условии, если Россия выведет войска из Украины. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала спецоперации на Украине Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ.

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Американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Киеву, когда обещали стране возможное вступление в НАТО. Это подтвердил экс-посол США в РФ Майкл Макфол в Канаде на политических дебатах The Munk Debate. «В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?», — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу. Политик с улыбкой на лице утвердительно ответил на заданный вопрос. Он добавил, что так устроен «реальный мир». Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что вступление Украины в НАТО пока не представляется возможным. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал о готовности отказа от членства в НАТО, при условии, если Россия выведет войска из Украины. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала спецоперации на Украине Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ.
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