Зеленский поделился мнением о должном ходе переговоров с Россией

17 апреля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Дипломатическое решение конфликта на Украине нужно разбить на медленные и спокойные шаги, считает Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов обсудить с Россией отказ от вступления в НАТО, статус Крыма и нейтралитет после прекращения военных действий и вывода войск РФ с украинской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ. «Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и [будет] отведена техника», — приводит слова Владимира Зеленского ТАСС. Он добавил, что Киев готов обсудить гарантии безопасности, отказ от вступления в НАТО и статуса Крыма. «Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные», — отметил политик. По его словам, Украина будет готова к нейтральному статусу только после вывода российских войск. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Владимир Зеленский раскрыл условия создания мирного договора с Россией. Украинский лидер рассказал, что не видит возможности продвинуться в переговорах по вопросу ДНР и ЛНР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киев готов обсудить с Россией отказ от вступления в НАТО, статус Крыма и нейтралитет после прекращения военных действий и вывода войск РФ с украинской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ. «Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и [будет] отведена техника», — приводит слова Владимира Зеленского ТАСС. Он добавил, что Киев готов обсудить гарантии безопасности, отказ от вступления в НАТО и статуса Крыма. «Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные», — отметил политик. По его словам, Украина будет готова к нейтральному статусу только после вывода российских войск. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Владимир Зеленский раскрыл условия создания мирного договора с Россией. Украинский лидер рассказал, что не видит возможности продвинуться в переговорах по вопросу ДНР и ЛНР.