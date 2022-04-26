В США рассказали, примут ли Украину в НАТО 27 апреля 2022 в 04:34 Размер текста - 17 + Пентагон счел обсуждение членства Украины в НАТО спекуляцией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Обсуждение вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс следует расценивать как спекуляцию. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — заявил Остин в интервью Fox News, передает РИА «Новости». Глава Пентагона добавил, что на сегодняшний день не представляется возможным вступление Украины в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия отказа страны от вступления в альянс. Один из них — вывод российских войск из Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Обсуждение вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс следует расценивать как спекуляцию. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — заявил Остин в интервью Fox News, передает РИА «Новости». Глава Пентагона добавил, что на сегодняшний день не представляется возможным вступление Украины в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия отказа страны от вступления в альянс. Один из них — вывод российских войск из Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям