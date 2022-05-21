В Москве мужчина открыл стрельбу внутри жилого комплекса. Есть пострадавший 22 мая 2022 в 05:21 Размер текста - 17 + По словам очевидцев, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском жилом комплексе «Спутник» в Строгино неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительным данным, пострадал один человек. В Москве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в коридоре жилого комплекса «Спутник», сообщает telegram-канал SHOT. В результате 22-летний молодой человек, вступивший в перепалку с дебоширом, получил ранение плеча и бедра. Как сообщают очевидцы, мужчина начал скандалить с продавцами в магазине, из-за чего молодой человек одной из сотрудниц попросил его извиниться. Извинениям нарушитель порядка предпочел угрозы травматическим оружием. Затем конфликт переместился в подъезд дома, где и произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке. В результате пострадал 11-летний ребенок. В московском жилом комплексе «Спутник» в Строгино неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительным данным, пострадал один человек. В Москве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в коридоре жилого комплекса «Спутник», сообщает telegram-канал SHOT. В результате 22-летний молодой человек, вступивший в перепалку с дебоширом, получил ранение плеча и бедра. Как сообщают очевидцы, мужчина начал скандалить с продавцами в магазине, из-за чего молодой человек одной из сотрудниц попросил его извиниться. Извинениям нарушитель порядка предпочел угрозы травматическим оружием. Затем конфликт переместился в подъезд дома, где и произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке. В результате пострадал 11-летний ребенок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям