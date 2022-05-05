Неизвестный ранил ребенка на детской площадке в Подмосковье

Очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке в Пушкино
Неизвестный открыл огонь на детской площадке подмосковного города Пушкино. Как сообщают очевидцы, в результате стрельбы пострадал ребенок 11 лет.
«Неизвестный начал стрелять на детской площадке в Пушкино. Осколком попало в 11-летнего ребенка», — сообщает РЕН ТВ.
Происшествие зафиксировано возле жилого дома по улице Инессы Арманд. На месте работают правоохранители.
Ранее сообщалось о произошедшем ЧП, которое случилось в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области на улице 50 лет СССР. Там мужчина совершил нападение на детский сад, нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу.
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