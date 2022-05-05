Неизвестный ранил ребенка на детской площадке в Подмосковье

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Очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке в Пушкино Фото:

Неизвестный открыл огонь на детской площадке подмосковного города Пушкино. Как сообщают очевидцы, в результате стрельбы пострадал ребенок 11 лет.

«Неизвестный начал стрелять на детской площадке в Пушкино. Осколком попало в 11-летнего ребенка», — сообщает РЕН ТВ.

Происшествие зафиксировано возле жилого дома по улице Инессы Арманд. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось о произошедшем ЧП, которое случилось в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области на улице 50 лет СССР. Там мужчина совершил нападение на детский сад, нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу.

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Неизвестный открыл огонь на детской площадке подмосковного города Пушкино. Как сообщают очевидцы, в результате стрельбы пострадал ребенок 11 лет. «Неизвестный начал стрелять на детской площадке в Пушкино. Осколком попало в 11-летнего ребенка», — сообщает РЕН ТВ. Происшествие зафиксировано возле жилого дома по улице Инессы Арманд. На месте работают правоохранители. Ранее сообщалось о произошедшем ЧП, которое случилось в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области на улице 50 лет СССР. Там мужчина совершил нападение на детский сад, нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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