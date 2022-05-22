Ушедшие из РФ компании нашли верный путь вернуться, минуя санкции

22 мая 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Магазин Cropp сменил название на CR и таким образом смог вернуться в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Многие компании, которым пришлось покинуть России из-за санкций западных стран, нашли способ вернуться на рынок в РФ. Они воспользовались самым распространенным способом обойти ограничения — поменять название. «Многие компании уже нашли способ обойти санкции Запада и снова начинают работать на территории РФ. Переименование брендов является одним из распространенных способов. Например, магазины французской косметики L’Occitane en Provence в Москве меняют свои вывески с латинского написания на русский вариант», — уточнили в telegram-канале «Война с фейками». Так в канале отреагировали на неправдивые сообщения о том, что иностранные компании не собираются возвращаться в Россию. В качестве других примеров привели польский ритейлер LPP SA, в который входят магазин Cropp, сменивший название на CR, Reserved, ставший RE, и XC, ранее называвшийся House. Они открылись 20 мая после нескольких месяцев простоя. Иностранные компании начали закрывать свои магазины после введения новых антироссийских санкций странами Европы, США, Канады, Японии и другими. Очередные пакеты ограничений ввели после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Помимо магазинов одежды Россию покинула большая часть западных компаний. Им вице-премьер Александр Новак предложил вернуться или продать свою долю.

Многие компании, которым пришлось покинуть России из-за санкций западных стран, нашли способ вернуться на рынок в РФ. Они воспользовались самым распространенным способом обойти ограничения — поменять название. «Многие компании уже нашли способ обойти санкции Запада и снова начинают работать на территории РФ. Переименование брендов является одним из распространенных способов. Например, магазины французской косметики L’Occitane en Provence в Москве меняют свои вывески с латинского написания на русский вариант», — уточнили в telegram-канале «Война с фейками». Так в канале отреагировали на неправдивые сообщения о том, что иностранные компании не собираются возвращаться в Россию. В качестве других примеров привели польский ритейлер LPP SA, в который входят магазин Cropp, сменивший название на CR, Reserved, ставший RE, и XC, ранее называвшийся House. Они открылись 20 мая после нескольких месяцев простоя. Иностранные компании начали закрывать свои магазины после введения новых антироссийских санкций странами Европы, США, Канады, Японии и другими. Очередные пакеты ограничений ввели после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Помимо магазинов одежды Россию покинула большая часть западных компаний. Им вице-премьер Александр Новак предложил вернуться или продать свою долю.