Вице-премьер Новак поставил ультиматум иностранным компаниям

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Власти РФ планируют сохранить рабочие места россиян в иностранных компаниях, заявил Александр Новак Фото:
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Российские власти предложили иностранным компаниям, которые приостановили свою деятельность в РФ, вернуться в страну или продать свою долю. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Госдуме. Он выразил надежду, что в большинстве случаев будет найден компромисс.

«Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компании. При этом собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю», — заявил Александр Новак в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер уточнил, что Россия планирует сохранить профиль деятельности компаний и рабочие места. Новак также выразил надежду, что с большинством иностранных компаний удастся найти приемлемый компромисс.

Зарубежный бизнес начал массово приостанавливать свою деятельность в РФ после 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями.

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Российские власти предложили иностранным компаниям, которые приостановили свою деятельность в РФ, вернуться в страну или продать свою долю. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Госдуме. Он выразил надежду, что в большинстве случаев будет найден компромисс. «Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компании. При этом собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю», — заявил Александр Новак в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Вице-премьер уточнил, что Россия планирует сохранить профиль деятельности компаний и рабочие места. Новак также выразил надежду, что с большинством иностранных компаний удастся найти приемлемый компромисс. Зарубежный бизнес начал массово приостанавливать свою деятельность в РФ после 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями.
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