В Коркино из-за взрыва трансформатора сгорела бытовая техника

Ремонт систем электроснабжения в данном доме будет через 25 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Коркино жители дома №18 по улице Калинина будут ремонтировать или менять практически всю бытовую технику, которая сгорела из-за взрыва трансформатора. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Накануне, 21 мая, в нашем доме по ул. Калинина д. 18 взорвался трансформатор, сгорела почти вся техника в доме в каждой квартире. Приехали пожарные, ничего не говорят», — сообщает жительница дома Кристина Малышева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте.

По словам местных жителей, их дом является аварийным и в нем страшно жить. Здание должны были снести.

«Дом капитально ремонтировали в 19 или 20 году, но он весь сыпется. Как дальше жить?», — спрашивают в сообществе местные жители.

По данным регионального Фонда капремонта, с 2019 по 2021 год в данном доме были полностью отремонтированы системы канализации и водоснабжения, а также отопления и поставки газа. Ремонт систем электроснабжения намечен на 2046-48 год.

Обновлено в 19:23:

Помощник главы Коркинского городского округа ответила на звонок URA.RU, что из-за погодных условий 21 мая произошла авария на подстанции, сгорел трансформатор. На место была вызвана аварийная бригада электросетей, авария устранена. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города обращения от жителей не поступали. Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или в электроснабжающую компанию. В случае обращения в администрацию района мы также окажем содействие по взаимодействию с данными организациями для оказания помощи жителям в работе по возмещению ущерба.