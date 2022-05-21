В Коркино из-за взрыва трансформатора сгорела бытовая техника

В Коркино жители дома №18 по улице Калинина будут ремонтировать или менять практически всю бытовую технику, которая сгорела из-за взрыва трансформатора. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Накануне, 21 мая, в нашем доме по ул. Калинина д. 18 взорвался трансформатор, сгорела почти вся техника в доме в каждой квартире. Приехали пожарные, ничего не говорят», — сообщает жительница дома Кристина Малышева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте.
По словам местных жителей, их дом является аварийным и в нем страшно жить. Здание должны были снести.
«Дом капитально ремонтировали в 19 или 20 году, но он весь сыпется. Как дальше жить?», — спрашивают в сообществе местные жители.
По данным регионального Фонда капремонта, с 2019 по 2021 год в данном доме были полностью отремонтированы системы канализации и водоснабжения, а также отопления и поставки газа. Ремонт систем электроснабжения намечен на 2046-48 год.
Обновлено в 19:23:
Помощник главы Коркинского городского округа ответила на звонок URA.RU, что из-за погодных условий 21 мая произошла авария на подстанции, сгорел трансформатор. На место была вызвана аварийная бригада электросетей, авария устранена. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города обращения от жителей не поступали. Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или в электроснабжающую компанию. В случае обращения в администрацию района мы также окажем содействие по взаимодействию с данными организациями для оказания помощи жителям в работе по возмещению ущерба.
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В Коркино жители дома №18 по улице Калинина будут ремонтировать или менять практически всю бытовую технику, которая сгорела из-за взрыва трансформатора. Об этом они рассказали в соцсетях. «Накануне, 21 мая, в нашем доме по ул. Калинина д. 18 взорвался трансформатор, сгорела почти вся техника в доме в каждой квартире. Приехали пожарные, ничего не говорят», — сообщает жительница дома Кристина Малышева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте. По словам местных жителей, их дом является аварийным и в нем страшно жить. Здание должны были снести. «Дом капитально ремонтировали в 19 или 20 году, но он весь сыпется. Как дальше жить?», — спрашивают в сообществе местные жители. По данным регионального Фонда капремонта, с 2019 по 2021 год в данном доме были полностью отремонтированы системы канализации и водоснабжения, а также отопления и поставки газа. Ремонт систем электроснабжения намечен на 2046-48 год. Обновлено в 19:23: Помощник главы Коркинского городского округа ответила на звонок URA.RU, что из-за погодных условий 21 мая произошла авария на подстанции, сгорел трансформатор. На место была вызвана аварийная бригада электросетей, авария устранена. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города обращения от жителей не поступали. Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию или в электроснабжающую компанию. В случае обращения в администрацию района мы также окажем содействие по взаимодействию с данными организациями для оказания помощи жителям в работе по возмещению ущерба.