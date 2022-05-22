Global Times: США лишились мирового доверия из-за России

22 мая 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

США потеряли доверие инвесторов из-за санкций против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные инвесторы перестанут доверять свои капиталы Соединенным штатам из-за решения американских властей о конфискации российских активов. Статью об этом написал обозреватель Ху Вэйцзя в китайской газете Global Times. «В результате односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала. Доверие к США в экономическом мире было подорвано», — написал Вэйцзя. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. Хранящиеся на иностранных счетах средства россиян также заблокировали в Евросоюзе. Так, например, Ирландия выразила готовность направить замороженные российские активы Украине. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западные страны заморозили принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. США и большинство европейских стран ввели масштабные экономические санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, все новые ограничения Запада направлены на «отмену» России, как государства.

Иностранные инвесторы перестанут доверять свои капиталы Соединенным штатам из-за решения американских властей о конфискации российских активов. Статью об этом написал обозреватель Ху Вэйцзя в китайской газете Global Times. «В результате односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала. Доверие к США в экономическом мире было подорвано», — написал Вэйцзя. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. Хранящиеся на иностранных счетах средства россиян также заблокировали в Евросоюзе. Так, например, Ирландия выразила готовность направить замороженные российские активы Украине. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западные страны заморозили принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. США и большинство европейских стран ввели масштабные экономические санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, все новые ограничения Запада направлены на «отмену» России, как государства.