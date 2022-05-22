В ХМАО и ЯНАО назвали топ-5 востребованных профессий

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Обстановка у Измайловского суда. Москва, пенсионер, старушка, юридическая консультация, юристы
Вакансия «юрист» вошла в топ-5 самых востребованных в ЯНАО и ХМАО Фото:

В ХМАО и ЯНАО определили топ-5 профессий, за которые развернулась борьба среди жителей этих регионов. О них сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные исследования.

«В ХМАО сложнее всего устроиться в сфере „Госслужба, НКО“ (15,5 активных резюме на место), на втором месте — „Бухгалтерия“ (11,1), на третьем „Административный персонал“ (9,6), также высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в сферах „Управление персоналом“ (9,5), „Юристы“ (9,3). В ЯНАО сложнее всего трудоустроиться в сфере „Юристы“ (12,5 активных резюме на место), на втором месте „Бухгалтерия“ (8,9), на третьем — „Управление персоналом“ (7,2), также высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в сфере „Административный персонал“ (6,7)», — рассказали в пресс-службе hh.ru.

В среднем, в апреле конкуренция за рабочие места в ХМАО выросла до 5,9 резюме на место, что на 1,2 выше показателей прошлого года, в ЯНАО конкуренция составляет в среднем 4.3 резюме на вакансию, хотя в прошлом году конкуренция держалась на уровне 3,8.

В ХМАО и ЯНАО конкуренция вписывается в норму. Поиск работы для жителей регионов остается на комфортном уровне.

Ранее URA.RU рассказало о зарплатных ожиданиях жителей регионов. Так югорчане претендуют на зарплату в 57 тыс. рублей, а ямальцы ожидают от работодателей зарплаты в 71 тысячу.

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В ХМАО и ЯНАО определили топ-5 профессий, за которые развернулась борьба среди жителей этих регионов. О них сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные исследования. «В ХМАО сложнее всего устроиться в сфере „Госслужба, НКО“ (15,5 активных резюме на место), на втором месте — „Бухгалтерия“ (11,1), на третьем „Административный персонал“ (9,6), также высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в сферах „Управление персоналом“ (9,5), „Юристы“ (9,3). В ЯНАО сложнее всего трудоустроиться в сфере „Юристы“ (12,5 активных резюме на место), на втором месте „Бухгалтерия“ (8,9), на третьем — „Управление персоналом“ (7,2), также высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в сфере „Административный персонал“ (6,7)», — рассказали в пресс-службе hh.ru. В среднем, в апреле конкуренция за рабочие места в ХМАО выросла до 5,9 резюме на место, что на 1,2 выше показателей прошлого года, в ЯНАО конкуренция составляет в среднем 4.3 резюме на вакансию, хотя в прошлом году конкуренция держалась на уровне 3,8. В ХМАО и ЯНАО конкуренция вписывается в норму. Поиск работы для жителей регионов остается на комфортном уровне. Ранее URA.RU рассказало о зарплатных ожиданиях жителей регионов. Так югорчане претендуют на зарплату в 57 тыс. рублей, а ямальцы ожидают от работодателей зарплаты в 71 тысячу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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