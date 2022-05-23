В соцсетях раскритиковали мужчин, снявших на видео взрыв на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погиб человек. Авторы видео эмоционально комментировали происходящее и громко смеялись. В комментариях к видео, в том числе на сайте URA.RU и в группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте», пользователи осудили такое поведение.
«Два оленя, как на салют пришли… В семье горе», — пишет Антон Чернышев. «Человек погиб, а недочеловек ржет», — отмечает Танюша Гурова. «Я бы тоже поржал, когда у него горе будет», — говорит Юрий Риккер. «Да, очень смешно! Нет, чтобы помочь, лучше поржать и снять на видео, герои», — добавляет Владимир Вольхин.
Авария на 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Тугулымский район) произошла 22 мая в 20:30. Там столкнулись три грузовика, после этого машины загорелись, произошел мощный взрыв, который сняли на видео. Один водитель погиб, второй получил травмы, третий не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Пользователи осудили закадровый смех над смертельной аварией
Скрин из группы «Екатеринбург — Серов», vk.com
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В соцсетях раскритиковали мужчин, снявших на видео взрыв на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погиб человек. Авторы видео эмоционально комментировали происходящее и громко смеялись. В комментариях к видео, в том числе на сайте URA.RU и в группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте», пользователи осудили такое поведение. «Два оленя, как на салют пришли… В семье горе», — пишет Антон Чернышев. «Человек погиб, а недочеловек ржет», — отмечает Танюша Гурова. «Я бы тоже поржал, когда у него горе будет», — говорит Юрий Риккер. «Да, очень смешно! Нет, чтобы помочь, лучше поржать и снять на видео, герои», — добавляет Владимир Вольхин. Авария на 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Тугулымский район) произошла 22 мая в 20:30. Там столкнулись три грузовика, после этого машины загорелись, произошел мощный взрыв, который сняли на видео. Один водитель погиб, второй получил травмы, третий не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.