Авторы видео эмоционально комментировали момент взрыва и смеялись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях раскритиковали мужчин, снявших на видео взрыв на трассе Екатеринбург — Тюмень, где погиб человек. Авторы видео эмоционально комментировали происходящее и громко смеялись. В комментариях к видео, в том числе на сайте URA.RU и в группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте», пользователи осудили такое поведение.

«Два оленя, как на салют пришли… В семье горе», — пишет Антон Чернышев. «Человек погиб, а недочеловек ржет», — отмечает Танюша Гурова. «Я бы тоже поржал, когда у него горе будет», — говорит Юрий Риккер. «Да, очень смешно! Нет, чтобы помочь, лучше поржать и снять на видео, герои», — добавляет Владимир Вольхин.

Авария на 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Тугулымский район) произошла 22 мая в 20:30. Там столкнулись три грузовика, после этого машины загорелись, произошел мощный взрыв, который сняли на видео. Один водитель погиб, второй получил травмы, третий не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.