Взрыв грузовика с водителем на уральской трассе попал на видео

В серьезной аварии на трассе под Екатеринбургом один водитель погиб, второй пострадал
На трассе Екатеринбург — Тюмень после столкновения трех грузовиков начался пожар. Очевидцы сняли на видео момент, когда произошел большой взрыв. Его опубликовали в сообществе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте».
По словам авторов видео, в момент взрыва возле горящих машин находился один из спасателей. После громкого хлопка он пропал из вида, но позже появился. «Стоит, живой», — комментируют очевидцы. Авария произошла в Тугулымском районе на 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Там столкнулись три грузовика, в результате один водитель погиб, второй получил травмы, третий не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться