ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием трех грузовиков, после чего начался пожар. Один из водителей сгорел в машине, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«По предварительным данным, вечером [22 мая] в 20:30 произошло столкновение трех транспортных средств — все грузовые автомобили „ГАЗель“, после чего произошло возгорание. В результате ДТП один водитель погиб — он сгорел в автомобиле, еще один водитель получил травмы», — сообщают в Госавтоинспекции. Инспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.

Авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень Фото: УГИБДД по Свердловской области