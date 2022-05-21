21 мая 2022
20 мая 2022

Под Екатеринбургом в аварии с грузовиками сгорел человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень Фото:

На 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием трех грузовиков, после чего начался пожар. Один из водителей сгорел в машине, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«По предварительным данным, вечером [22 мая] в 20:30 произошло столкновение трех транспортных средств — все грузовые автомобили „ГАЗель“, после чего произошло возгорание. В результате ДТП один водитель погиб — он сгорел в автомобиле, еще один водитель получил травмы», — сообщают в Госавтоинспекции. Инспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.

Авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень
Фото:
В аварии один человек погиб, еще один получил травмы
Фото:
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На 262-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием трех грузовиков, после чего начался пожар. Один из водителей сгорел в машине, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «По предварительным данным, вечером [22 мая] в 20:30 произошло столкновение трех транспортных средств — все грузовые автомобили „ГАЗель“, после чего произошло возгорание. В результате ДТП один водитель погиб — он сгорел в автомобиле, еще один водитель получил травмы», — сообщают в Госавтоинспекции. Инспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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