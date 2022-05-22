В России создадут видеоигру про войну с Польшей

Российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на 260 миллионов рублей.
«Сайбериа Лимитед» получила грант на создание компьютерной игры в жанре ActionRPG «Смута» к 2024 году, рассказали в ИРИ «Коммерсанту». Сюжет видеоигры будет основан по историческому роману Михаила Загоскина «Юрий Миловславский, или Русские в 1612 году», в котором показана война против польских интервентов. По словам источников газеты, на разработку выделено 260 миллионов рублей.
Гендиректор «Сайбериа Лимитед» Алексей Копцев рассказал, что при разработке концепта вдохновились американской игрой про партизанскую войну японского самурая с монгольскими захватчиками Ghost of Tsushima. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — добавил он.
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Российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на 260 миллионов рублей. «Сайбериа Лимитед» получила грант на создание компьютерной игры в жанре ActionRPG «Смута» к 2024 году, рассказали в ИРИ «Коммерсанту». Сюжет видеоигры будет основан по историческому роману Михаила Загоскина «Юрий Миловславский, или Русские в 1612 году», в котором показана война против польских интервентов. По словам источников газеты, на разработку выделено 260 миллионов рублей. Гендиректор «Сайбериа Лимитед» Алексей Копцев рассказал, что при разработке концепта вдохновились американской игрой про партизанскую войну японского самурая с монгольскими захватчиками Ghost of Tsushima. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — добавил он.