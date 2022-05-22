Челябинский пристав купил цветы, чтобы алиментщица открыла двери

Женщина работала диджеем и ей сказали, что это подарок от коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске судебный пристав доставил женщину-алиментщицу в отдел с помощью хитрости, купив ей пластмассовые цветы. Для этого он прикинулся курьером, показав в камеру домофона букет, якобы подаренный от коллег, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

«Женщина официального не работала, но источник доходов был — она работала диджеем. На прием к судебному приставу по поводу задолженности по алиментам она не спешила, на личный контакт не шла, предпочитая диалог за закрытой дверью. Судебный пристав прибегнул к хитрости: он представился курьером, который якобы доставил ей цветы от коллег-музыкантов из соседней области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Долг по алиментам у челябинки небольшой — порядка 50 тысяч рублей и непростые взаимоотношения с бывшим мужем, который через суд добился проживания ребенка с ним. Было несколько судов по поводу проживания их несовершеннолетнего сына. От заявителя в отдел судебных приставов Калининского района поступило заявление о привлечении бывшей супруги за неуплату алиментов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В результате женщина была доставлена на прием к судебному приставу-исполнителю, в отношении нее был составлен административный протокол, суд назначил ей 50 часов обязательных работ. Наказание она исполнила, своему ребенку женщина начала перечислять денежные средства. В настоящее время активно ищет официальную работу.