Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев.
В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария.
Опубликованное фото в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: Вячеслав Матвеев
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев. В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария.