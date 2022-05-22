22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Сетевой гигант в Тобольске продавал консервы с паразитами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Тоболяки обнаружили паразита в приобретенных консервах Фото:

Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев.

В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария.

Опубликованное фото в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото:
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Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев. В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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