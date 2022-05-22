Сетевой гигант в Тобольске продавал консервы с паразитами. Фото

23 мая 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Тоболяки обнаружили паразита в приобретенных консервах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев. В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария. Опубликованное фото в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Вячеслав Матвеев

Жители Тобольска купили консервированную селедку, но в банке они также обнаружили червя-паразита. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили в магазине „Светофор“ сельдь. Открыли банку, а там икра, молока, что-то похожее на рыбу и червячок», — написал автор поста Вячеслав Матвеев. В комментариях люди не удивлены находке, потому что считают магазин непригодным для приобретения продуктов питания. «В „Светофор“ можно ходить для того чтобы, приобрести туалетную бумагу, салфетки, тряпки, и не более», — написала Ирина Кульмаметьева. «В светофоре покупать — себя не уважать. Это самый отвратительный магазин», — высказалась Людмила Степанова. Тоболяки в комментариях порекомендовали не экономить на себе и своем здоровье автору поста, а также посещать только проверенные магазины. Агентство направило письменный запрос в компанию «Светофор» для получения комментария.