Новый Уренгой получит проблемный участок Пуровского района ЯНАО

К Новому Уренгою присоединится территория Пуровского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин придумал, как избавиться от проблемной территории. Часть участка планируется отдать Новому Уренгою, сообщает URA.RU источник в правительстве.

«Инициативу о передаче 1300 гектаров на днях одобрят в думе Нового Уренгоя. Район формально расстанется с частью территории вдоль дороги Новый-Уренгой-Коротчаево и участков, примыкающих к Северному району города», — сообщил агентству инсайдер.

По информации собеседника, инициатором изменений стал именно Антон Колодин. «Правильно сделал, что предложил территорию Андрею Воронову. Колодину изначально достался проблемный район, за порядок на котором тоже рано или поздно спросят», — рассуждает источник.

На территории вдоль дороги сейчас располагаются в основном склады, многие из которых, по словам инсайдера, построены незаконно, но заниматься ими просто некому. Также там с десяток незаконных свалок, которые администрация города обещает убрать в случае изменения границ. Мэрия Нового Уренгоя собирается развивать на участке придорожный сервис.

«Сделка выгодна обоим. Воронов получит сразу несколько бонусов — налоговые поступления, рабочие места от газохимического комплекса. По этой дороге Артюхов ездит каждое лето и видит бардак вокруг, он уже намекал главам, чтоб разобрались. К августовскому турне губернатора там уже будет кипеть работа», — рассказали собеседники.

На сайте Пуровской районной администрации отмечается, что изменение границ никак не коснется арендаторов земельных участков, в их договорах аренды сменится только арендодатель. В мэрию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не был получен.