Мэр Челябинска объявила войну заброшенным объектам

Наталья Котова заявила об изъятии объектов, уродующих архитектуру города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продолжит изымать у собственников пустыри, гаражи и заброшенные объекты в центре города. Об этом глава Наталья Котова заявила 23 мая, отметив, что у администрации есть для этого действенный механизм.

«Работа с пустырями, мертвыми зонами и заброшенными зданиями в центре города будет вестись в рамках реализации Комплексного развития территории. Это граница улиц Цвиллинга, Овчинникова и Елькина. Сейчас в эту зону входят непонятные склады, гаражи и заброшенные участки. Мэрия работает с собственниками, чтобы объединить их всех и подтолкнуть к участию в КТР», — отметила Котова в эфире радиостанции «КП-Челябинск».

По словам Котовой, у мэрии есть действенный механизм — изъятие объектов незавершенного строительства и комплексное развитие. Если администрация не сумеет подтолкнуть собственников к участию к КТР, то администрация сама будет инициаторов и объявит аукцион.

«По заброшенным объектам в центре города у нас были судебные иски и изъятия. Некоторые застройщики не стали ждать изъятия, например у объекта возле гостиницы „Малахит“ поменялся собственник и началось строительство. Таким образом, мы подтолкнули собственников решать эти вопросы», — заявила глава Челябинска.

Ранее в Челябинске выявили 56 заброшенных недостроенных зданий. По десяти недостроям ведется процедура оценки, и в ближайшее время документы по ним будут направлены для аукционных процедур.