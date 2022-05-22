Пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Коркино 23 мая загорелось здание горно-строительного техникума. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, на момент возгорания в заведении находились учащиеся и преподаватели.

«На момент прибытия огнеборцев горела мебель в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве пояснили, что пожар был в кратчайший срок локализован и ликвидирован. Угрозы распространения удалось избежать. К тушению привлекли шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Пожарные отметили, что в здании техникума своевременно сработала пожарная сигнализация, что помогло свести к минимуму последствия. Для установления причин возникновения пожара к месту направили испытательную пожарную лабораторию.

Ранее в Коркино из-за взрыва трансформаторной подстанции в квартирах жителей дома №18 по улице Калинина сгорела почти вся бытовая техника. В администрации района пояснили, что авария произошла из-за погодных условий. Там пообещали помочь жителям в работе по возмещению ущерба.