22 мая 2022
21 мая 2022

В Коркино загорелось здание техникума. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, спасение, мягкая игрушка, руины
Пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки Фото:

В Коркино 23 мая загорелось здание горно-строительного техникума. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, на момент возгорания в заведении находились учащиеся и преподаватели.

«На момент прибытия огнеборцев горела мебель в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве пояснили, что пожар был в кратчайший срок локализован и ликвидирован. Угрозы распространения удалось избежать. К тушению привлекли шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Пожарные отметили, что в здании техникума своевременно сработала пожарная сигнализация, что помогло свести к минимуму последствия. Для установления причин возникновения пожара к месту направили испытательную пожарную лабораторию.

Ранее в Коркино из-за взрыва трансформаторной подстанции в квартирах жителей дома №18 по улице Калинина сгорела почти вся бытовая техника. В администрации района пояснили, что авария произошла из-за погодных условий. Там пообещали помочь жителям в работе по возмещению ущерба.

На первом этаже здания техникума загорелась мебель
Фото:
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В Коркино 23 мая загорелось здание горно-строительного техникума. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, на момент возгорания в заведении находились учащиеся и преподаватели. «На момент прибытия огнеборцев горела мебель в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве пояснили, что пожар был в кратчайший срок локализован и ликвидирован. Угрозы распространения удалось избежать. К тушению привлекли шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Пожарные отметили, что в здании техникума своевременно сработала пожарная сигнализация, что помогло свести к минимуму последствия. Для установления причин возникновения пожара к месту направили испытательную пожарную лабораторию. Ранее в Коркино из-за взрыва трансформаторной подстанции в квартирах жителей дома №18 по улице Калинина сгорела почти вся бытовая техника. В администрации района пояснили, что авария произошла из-за погодных условий. Там пообещали помочь жителям в работе по возмещению ущерба.
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Ссылки по теме
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