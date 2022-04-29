Погорельцам предложили покинуть развалины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пострадавших от крупного пожара в дачном поселке «Малиновка» ждут к размещению в гостинице «Курган». Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в видеообращении, размещенном в соцсети «ВКонтакте». В гостинице уже разместили несколько семей, им оказывается помощь.

«Могли кто-то не услышать, не узнать, что мы размещаем граждан в гостинице „Курган“. И сейчас оказалось, что им негде жить, трудности с размещением, они могут обратиться в гостиницу, предоставить, сообщить данные, и здесь проживать» — сообщила Ситникова. Мэр заверила, что всем будет оказана помощь. Потерявшим документы жителям дачного поселка помогут с их восстановлением. Также рассматриваются вопросы с предоставлением временного жилья.

В настоящий момент в гостинице уже проживают 20 человек, семеро из которых дети. Есть одна многодетная семья на временном размещении, так как рядом с их уцелевшим домом сгорели опоры линии электропередач. Все граждане в гостинице обеспечиваются трехразовым горячим питанием.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате крупного пожара возле Кургана пострадали люди. Также пострадавшие от огня жители «Малиновки» попросили о помощи.