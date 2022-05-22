Дети писали солдатам письма с рисунками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, выразили благодарность школьникам из Пермского края. Ребята ранее отправили им свои письма с рисунками, а теперь видеоответ с передовой привез председатель Гайнского районного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Евгений Жижилев, который занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи солдатам.

«Спасибо каждому ребенку за искренние добрые слова и рисунки. Они были для нас долгожданным приветом с родины. Мы чувствуем, что в нас верят, любят и ждут дома», — говорит один из бойцов на видео, опубликованном в группе «Сила в братстве-59» в соцсети «ВКонтакте».

Специальная операция России на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденный шаг для защиты жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.