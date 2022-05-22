22 мая 2022
21 мая 2022

Участники спецоперации поблагодарили пермских школьников. Видео

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Дети писали солдатам письма с рисунками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, выразили благодарность школьникам из Пермского края. Ребята ранее отправили им свои письма с рисунками, а теперь видеоответ с передовой привез председатель Гайнского районного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Евгений Жижилев, который занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи солдатам.

«Спасибо каждому ребенку за искренние добрые слова и рисунки. Они были для нас долгожданным приветом с родины. Мы чувствуем, что в нас верят, любят и ждут дома», — говорит один из бойцов на видео, опубликованном в группе «Сила в братстве-59» в соцсети «ВКонтакте».

Специальная операция России на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденный шаг для защиты жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

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Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, выразили благодарность школьникам из Пермского края. Ребята ранее отправили им свои письма с рисунками, а теперь видеоответ с передовой привез председатель Гайнского районного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Евгений Жижилев, который занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи солдатам. «Спасибо каждому ребенку за искренние добрые слова и рисунки. Они были для нас долгожданным приветом с родины. Мы чувствуем, что в нас верят, любят и ждут дома», — говорит один из бойцов на видео, опубликованном в группе «Сила в братстве-59» в соцсети «ВКонтакте». Специальная операция России на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденный шаг для защиты жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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