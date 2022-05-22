В Тюмени объявили о начале купального сезона

23 мая 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

В администрации Тюмени объявили о начале купального сезона Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 20 мая в Тюмени официально начался купальный сезон. Информация об этом указана на сайте городской администрации. Старт купального сезона подразумевает, в том числе, готовность к этому всех необходимых городских служб. «Распоряжение администрации города Тюмени от 08.06.2017 № 370 устанавливает, что с 20 мая ежегодно вне зависимости от погоды в нашем городе начинается купальный сезон. При этом купание в водных объектах допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам, срок действия которых устанавливается на один сезон (летний или курортный)», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии. В мэрии уточнили, что на данный момент в границах города Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения не выдавались. «Места для массового отдыха граждан (без организации пляжных зон) функционируют на следующих водных объектах: река Тура, пруды Войновский, Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи. Для обеспечения комфортного отдыха населения выполняются мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния акватории и прибрежных территорий водных объектов», — добавили в горадминистрации. Пляжные зоны с обустроенными выходами к воде расположены на озере Верхнее Кривое, пруду Лесном и озере Липовом. Там открытие купального сезона будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха.

С 20 мая в Тюмени официально начался купальный сезон. Информация об этом указана на сайте городской администрации. Старт купального сезона подразумевает, в том числе, готовность к этому всех необходимых городских служб. «Распоряжение администрации города Тюмени от 08.06.2017 № 370 устанавливает, что с 20 мая ежегодно вне зависимости от погоды в нашем городе начинается купальный сезон. При этом купание в водных объектах допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам, срок действия которых устанавливается на один сезон (летний или курортный)», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии. В мэрии уточнили, что на данный момент в границах города Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения не выдавались. «Места для массового отдыха граждан (без организации пляжных зон) функционируют на следующих водных объектах: река Тура, пруды Войновский, Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи. Для обеспечения комфортного отдыха населения выполняются мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния акватории и прибрежных территорий водных объектов», — добавили в горадминистрации. Пляжные зоны с обустроенными выходами к воде расположены на озере Верхнее Кривое, пруду Лесном и озере Липовом. Там открытие купального сезона будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха.