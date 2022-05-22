Дмитрий Ионин заявил, что после введения санкций в Свердловской области не наблюдается сокращение субъектов бизнеса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После введения антироссийских санкций в Свердловской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 4,5 тысячи. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе после введения санкций выросло с начала года на 4,5 тысячи. Сокращения среди предпринимателей нет. Что касается мер поддержки — сейчас действует Антикризисный штаб под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который осуществляет индивидуальный подход к каждому случаю», — сказал Ионин во время пресс-конференции ТАСС, посвященной Дню российского предпринимательства в Свердловской области.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, тех потрясений, которых ожидали страны Запада, не произошло. «Адаптация бизнеса к новым условиям прошла быстрее, чем мы ожидали. Да, есть те, кто пострадал достаточно сильно, но ни в одном сегменте мы не видим критической ситуации. Смотрим в будущее с оптимизмом», — отметил он.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере.