Пьяный житель Екатеринбурга во сне задавил сына-грудничка

Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то мужчине грозит уголовное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Трагедия произошла в ночь на 22 мая.

«Отец мальчика пришел домой и выпил три литра пива. Он уснул на одной кровати с малышом и случайно задавил его. Проснулся после полуночи и понял, что сын не дышит. Вызвал скорую помощь, но было слишком поздно. В момент случившегося матери мальчика не было дома», — пояснил источник в силовых структурах «КП-Екатеринбург».

Ранее мужчина был судим за распространение наркотиков. «Точная причина смерти пока неизвестна. У мальчика было врожденное заболевание. Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности», — добавил источник.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.