22 мая 2022

Пьяный житель Екатеринбурга во сне задавил сына-грудничка

© Служба новостей «URA.RU»
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Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то мужчине грозит уголовное наказание Фото:

В Екатеринбурге 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Трагедия произошла в ночь на 22 мая.

«Отец мальчика пришел домой и выпил три литра пива. Он уснул на одной кровати с малышом и случайно задавил его. Проснулся после полуночи и понял, что сын не дышит. Вызвал скорую помощь, но было слишком поздно. В момент случившегося матери мальчика не было дома», — пояснил источник в силовых структурах «КП-Екатеринбург».

Ранее мужчина был судим за распространение наркотиков. «Точная причина смерти пока неизвестна. У мальчика было врожденное заболевание. Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности», — добавил источник.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

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В Екатеринбурге 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Трагедия произошла в ночь на 22 мая. «Отец мальчика пришел домой и выпил три литра пива. Он уснул на одной кровати с малышом и случайно задавил его. Проснулся после полуночи и понял, что сын не дышит. Вызвал скорую помощь, но было слишком поздно. В момент случившегося матери мальчика не было дома», — пояснил источник в силовых структурах «КП-Екатеринбург». Ранее мужчина был судим за распространение наркотиков. «Точная причина смерти пока неизвестна. У мальчика было врожденное заболевание. Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности», — добавил источник. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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