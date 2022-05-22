22 мая 2022
21 мая 2022

Синоптики обещают Челябинской области грозы и резкое потепление. Скрин

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Грозы будут бушевать в Челябинской области днем и ночью 25, 26 и 27 мая Фото:

Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Челябинскую область 24, 25 и 26 мая. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

Утром 24 мая в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах туманы. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Такая же погода сохранится в среду, 25 мая. Ночью тоже будет существенно теплее, чем в прошедшие выходные — до 5 -12 градусов», — пояснили URA.RU в гидрометцентре.

Несколько прохладнее — до 13-18 градусов — будет днем 26 мая. При этом грозы синоптики обещают днем и ночью вторника, среды и четверга. Порывы ветра 25 и 26 мая будут достигать 13-14 метров в секунду, а 27 мая усилятся до 18 метров в секунду.

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Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Челябинскую область 24, 25 и 26 мая. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. Утром 24 мая в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах туманы. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Такая же погода сохранится в среду, 25 мая. Ночью тоже будет существенно теплее, чем в прошедшие выходные — до 5 -12 градусов», — пояснили URA.RU в гидрометцентре. Несколько прохладнее — до 13-18 градусов — будет днем 26 мая. При этом грозы синоптики обещают днем и ночью вторника, среды и четверга. Порывы ветра 25 и 26 мая будут достигать 13-14 метров в секунду, а 27 мая усилятся до 18 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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