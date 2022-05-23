«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Сочи из Тюмени и Екатеринбурга

Рейсы в Сочи из Екатеринбурга и Тюмени будут выполняться ежедневно
С 1 июня «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Сочи из 9 городов России, в число которых вошли Тюмень и Екатеринбург. Информация об этом указана на официальном сайте перевозчика.
«Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга и Уфы», — указано на официальном сайте авиакомпании.
Там добавили, что новая программа «Аэрофлота» позволит пассажирам из регионов вылететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву. Прямые рейсы из Тюмени и Екатеринбурга в Сочи будут осуществляться в ежедневном режиме.
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