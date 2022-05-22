22 мая 2022

Школа в Озерске выиграла новый туалет от Domestos

© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., wc, мж, общественный туалет
Школа вошла в топ-5 учебных заведений с худшим туалетом Фото:

Озерская школа №32 стала одним из пятерых победителей конкурса на самый плохой туалет в стране. В рамках акции «Терпеть нельзя учиться!», проводимой брендом Domestos, победителям за счет компании сделают ремонт в санузлах.

«Мы с радостью объявляем 5 школ-победительниц, которые получат ремонт туалетов от бренда Domestos. В 2022 году победителями стали ГБОУ школа №603 в Санкт-Петербурге, ГБОУ гимназия №227 в Санкт-Петербурге, МБОУ лицей №25 им. Н.Ф. Ватутина в Димитровграде, лицей № 9 в Волгограде, МБОУ „СОШ № 32 с УИАЯ“ в Озерске», — сообщается на сайте бренда.

Организаторы добавили, что также 50 школ по всей стране получат от бренда годовой запас средств для мытья сантехники. Среди них лицей №97 Челябинска, занявший 36 место в рейтинге.

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Озерская школа №32 стала одним из пятерых победителей конкурса на самый плохой туалет в стране. В рамках акции «Терпеть нельзя учиться!», проводимой брендом Domestos, победителям за счет компании сделают ремонт в санузлах. «Мы с радостью объявляем 5 школ-победительниц, которые получат ремонт туалетов от бренда Domestos. В 2022 году победителями стали ГБОУ школа №603 в Санкт-Петербурге, ГБОУ гимназия №227 в Санкт-Петербурге, МБОУ лицей №25 им. Н.Ф. Ватутина в Димитровграде, лицей № 9 в Волгограде, МБОУ „СОШ № 32 с УИАЯ“ в Озерске», — сообщается на сайте бренда. Организаторы добавили, что также 50 школ по всей стране получат от бренда годовой запас средств для мытья сантехники. Среди них лицей №97 Челябинска, занявший 36 место в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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