Россия отказалась от проведения ЭКСПО-2030

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Москва не будет бороться за проведение «ЭКСПО-2030» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «ЭКСПО- 2030» в связи с развернутой Западом масштабной антироссийской кампанией. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения „ЭКСПО- 2030“. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 году», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ объяснили, что решение было принято в связи с развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампанией. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — отметили авторы.

Западные страны начали вводить беспрецедентные антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на полную отмену России, как государства.

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Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «ЭКСПО- 2030» в связи с развернутой Западом масштабной антироссийской кампанией. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. «Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения „ЭКСПО- 2030“. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 году», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД РФ объяснили, что решение было принято в связи с развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампанией. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — отметили авторы. Западные страны начали вводить беспрецедентные антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на полную отмену России, как государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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