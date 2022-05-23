Россия отказалась от проведения ЭКСПО-2030

Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «ЭКСПО- 2030» в связи с развернутой Западом масштабной антироссийской кампанией. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
«Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения „ЭКСПО- 2030“. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 году», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ объяснили, что решение было принято в связи с развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампанией. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — отметили авторы.
Западные страны начали вводить беспрецедентные антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на полную отмену России, как государства.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «ЭКСПО- 2030» в связи с развернутой Западом масштабной антироссийской кампанией. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. «Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения „ЭКСПО- 2030“. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 году», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД РФ объяснили, что решение было принято в связи с развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампанией. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — отметили авторы. Западные страны начали вводить беспрецедентные антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на полную отмену России, как государства.