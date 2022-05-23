Иван Ургант опроверг свой приезд в Екатеринбург

23 мая 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Иван Ургант не сможет приехать в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU Известный телеведущий Иван Ургант опроверг свое участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге, которое ранее анонсировала журналистка Ксения Собчак. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил Иван Ургант. Ведущий добавил, что его и раньше приглашали участвовать в «Ночи музыки». Это предложение ему было лестно. Также Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале заявила Ксения Собчак. Он назвал журналистку непроверенным источником информации. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. «Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль, который пройдет 24 июня. По словам источника, Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — заявляла Собчак.

Известный телеведущий Иван Ургант опроверг свое участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге, которое ранее анонсировала журналистка Ксения Собчак. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил Иван Ургант. Ведущий добавил, что его и раньше приглашали участвовать в «Ночи музыки». Это предложение ему было лестно. Также Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале заявила Ксения Собчак. Он назвал журналистку непроверенным источником информации. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. «Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль, который пройдет 24 июня. По словам источника, Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — заявляла Собчак.