Ургант подтвердил, что его звали в Екатеринбург на «Ночь музыки»

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван, игнатова джулия
Телеведущий Иван Ургант рассказал, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его на фестиваль Фото:

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале. Это предложение было ему лестно. Об этом Ургант рассказал корреспонденту URA.RU.

«Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием, не подумав, ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Однако сам шоумен в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию.

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Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале. Это предложение было ему лестно. Об этом Ургант рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием, не подумав, ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Однако сам шоумен в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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