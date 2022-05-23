Ургант подтвердил, что его звали в Екатеринбург на «Ночь музыки»

23 мая 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его на фестиваль Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале. Это предложение было ему лестно. Об этом Ургант рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием, не подумав, ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Однако сам шоумен в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию.

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале. Это предложение было ему лестно. Об этом Ургант рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием, не подумав, ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Однако сам шоумен в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию.