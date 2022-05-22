Сотрудникам магазина сохранили рабочие места и платили зарплату
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Магазин одежды западного бренда Sinsay, который ранее закрылся из-за санкций, возобновил свою работу в Ноябрьске. Как передает корреспондент URA.RU, магазин не работал два месяца, но при этом сотрудникам сохранили рабочие места и платили зарплату.
«Магазин не работал около двух месяцев. Сейчас завозы свежей одежды идут без перебоев и скоро будут сезонные товары. Работа продолжается, как и было раньше. Заработную плату сотрудникам сохранили», — рассказывает журналист.
Ранее агентство писало, что многие западные бренды покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Крупные иностранные компании остановили работу в России из-за вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Магазин Sinsay в Ноябрьске
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