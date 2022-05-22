Сотрудникам магазина сохранили рабочие места и платили зарплату Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазин одежды западного бренда Sinsay, который ранее закрылся из-за санкций, возобновил свою работу в Ноябрьске. Как передает корреспондент URA.RU, магазин не работал два месяца, но при этом сотрудникам сохранили рабочие места и платили зарплату.

«Магазин не работал около двух месяцев. Сейчас завозы свежей одежды идут без перебоев и скоро будут сезонные товары. Работа продолжается, как и было раньше. Заработную плату сотрудникам сохранили», — рассказывает журналист.

Ранее агентство писало, что многие западные бренды покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Крупные иностранные компании остановили работу в России из-за вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.