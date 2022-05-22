22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

В ЯНАО заработал магазин одежды, закрывшийся из-за санкций. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазинов компании LPP после долгого простоя в тц Гринвич. Екатеринбург, sinsay
Сотрудникам магазина сохранили рабочие места и платили зарплату Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазин одежды западного бренда Sinsay, который ранее закрылся из-за санкций, возобновил свою работу в Ноябрьске. Как передает корреспондент URA.RU, магазин не работал два месяца, но при этом сотрудникам сохранили рабочие места и платили зарплату.

«Магазин не работал около двух месяцев. Сейчас завозы свежей одежды идут без перебоев и скоро будут сезонные товары. Работа продолжается, как и было раньше. Заработную плату сотрудникам сохранили», — рассказывает журналист.

Ранее агентство писало, что многие западные бренды покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Крупные иностранные компании остановили работу в России из-за вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Магазин Sinsay в Ноябрьске
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Магазин одежды западного бренда Sinsay, который ранее закрылся из-за санкций, возобновил свою работу в Ноябрьске. Как передает корреспондент URA.RU, магазин не работал два месяца, но при этом сотрудникам сохранили рабочие места и платили зарплату. «Магазин не работал около двух месяцев. Сейчас завозы свежей одежды идут без перебоев и скоро будут сезонные товары. Работа продолжается, как и было раньше. Заработную плату сотрудникам сохранили», — рассказывает журналист. Ранее агентство писало, что многие западные бренды покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Крупные иностранные компании остановили работу в России из-за вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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