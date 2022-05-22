В Челябинске построят две новые школы

Подписаны соглашения по строительству новых школ в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на территории 33-го и 34-го микрорайонов построят две новые школы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, 23 мая в рамках государственно-частного партнерства, подписаны два концессионных соглашения между областным министерством образования и ООО «ПроШкола».

«Стоимость школы достаточно высока, при нынешних обстоятельствах. Это почти 1,5 миллиарда рублей, если мы говорим о школе на полторы тысячи учащихся. Поэтому здесь была поставлена задача — максимально увеличить количество школ для строительства с использованием различных механизмов финансирования», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По соглашению концессионером, утвержденным правительством РФ, становится федеральная структура ООО «ПроШкола» — дочернее общество группы компаний «Просвещение». С ним можно заключать концессионные соглашения без конкурса, в рамках госпрограммы по созданию новых школ.

Каждая школа рассчитана на 1100 мест. Согласно плану, новые здания появятся в Челябинске до конца 2023 года.