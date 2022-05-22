В Кургане начнут строить три новых дороги

Строительство дорог планируют начать в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2022 году планируют начать строительство трех новых дорог. Данная информация была размещена 23 мая на сайте областного правительства.

«В 2022 году в Кургане планируют начать строительство сразу трех новых дорог. Общие затраты бюджета на строительство дорог по ул. Елисеева, Фарафонова и Б.-Петрова составят более 1 млрд рублей», — указано в сообщении.

Власти отметили, что контракт на строительства улицы Елисеева уже заключен, а на улице Фарафанова также построят ливневую канализацию и очистные сооружения ливневых стоков. Помимо этого в Кургане потратят 800 млн рублей на ремонт 32 улиц.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что в городе планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Перед строительством участка будут выкуплены и снесены жилые дома, которые находятся на нем.