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В Кургане начнут строить три новых дороги

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Город. Курган, каток, укладка асфальта, асфальт, ремонт дороги, ремонтные работы
Строительство дорог планируют начать в 2022 году Фото:

В Кургане в 2022 году планируют начать строительство трех новых дорог. Данная информация была размещена 23 мая на сайте областного правительства.

«В 2022 году в Кургане планируют начать строительство сразу трех новых дорог. Общие затраты бюджета на строительство дорог по ул. Елисеева, Фарафонова и Б.-Петрова составят более 1 млрд рублей», — указано в сообщении.

Власти отметили, что контракт на строительства улицы Елисеева уже заключен, а на улице Фарафанова также построят ливневую канализацию и очистные сооружения ливневых стоков. Помимо этого в Кургане потратят 800 млн рублей на ремонт 32 улиц.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что в городе планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Перед строительством участка будут выкуплены и снесены жилые дома, которые находятся на нем.

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В Кургане в 2022 году планируют начать строительство трех новых дорог. Данная информация была размещена 23 мая на сайте областного правительства. «В 2022 году в Кургане планируют начать строительство сразу трех новых дорог. Общие затраты бюджета на строительство дорог по ул. Елисеева, Фарафонова и Б.-Петрова составят более 1 млрд рублей», — указано в сообщении. Власти отметили, что контракт на строительства улицы Елисеева уже заключен, а на улице Фарафанова также построят ливневую канализацию и очистные сооружения ливневых стоков. Помимо этого в Кургане потратят 800 млн рублей на ремонт 32 улиц. Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что в городе планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Перед строительством участка будут выкуплены и снесены жилые дома, которые находятся на нем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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