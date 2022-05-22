В ХМАО мэрия судится с бизнесменом, который втянул их в скандал

Гаражи хотят построить рядом с одним из главных монументов Нижневартовска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Нижневартовска обратились в суд, чтобы разорвать договор с предпринимателем, который хочет построить гаражи в районе набережной реки Обь. Ранее из-за этой стройки местные жители пожаловались на власти и строителя губернатору ХМАО Наталье Комаровой, тем самым втянув мэрию в скандал. О своих претензиях URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из-за неисполнения условий договора аренды земельного участка администрация города обратилась в суд с требованием о досрочном расторжении договора», — заявили в администрации Нижневартовска.

Участок в районе прибрежной зоны Оби, по данным мэрии, арендует предприниматель Альтаф Мулюков. Он устроил там стоянку, а теперь планирует построить гаражи. Разрешение на строительство администрация выдала бизнесмену 11 мая, не найдя препятствий к заключению контракта. Но такие известия возмутили местных жителей, которые записали обращение к губернатору Наталье Комаровой, требуя стройку остановить. Уже 19 мая, как сообщили в мэрии, они обратились с иском в суд о расторжении договора аренды из-за неуплаты.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Мулюков заявил, что исковых требований от администрации Нижневартовска он не получал. Причину же конфликта с местными жителями он видит в том, что ранее он лишил стояночных мест некоторых участников инициативной группы.