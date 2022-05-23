Депутат Госдумы считает, что часть Украины передадут Польше

23 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Зеленский понимает неизбежность распада Украины, считает Михаил Шеремет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует передать часть западных территорий страны Польше. По мнению депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, он поступит так, осознавая неминуемый распад страны, сообщает РИА Новости. «Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши», — сообщил депутат Госдумы в интервью РИА Новости. По мнению Михаила Шеремета, Польша вынашивает планы по оккупации этих территорий. Сейчас же, по его словам, выдался хороший шанс реализовать задумку, прикрывшись мнимой заботой об украинцах. При этом депутат предостерегает правительство Польши от вмешательства в проведение спецоперации, потому что это может поставить под удар весь Евросоюз. Ранее Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же президент Украины решил дать особый статус гражданам Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует передать часть западных территорий страны Польше. По мнению депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, он поступит так, осознавая неминуемый распад страны, сообщает РИА Новости. «Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши», — сообщил депутат Госдумы в интервью РИА Новости. По мнению Михаила Шеремета, Польша вынашивает планы по оккупации этих территорий. Сейчас же, по его словам, выдался хороший шанс реализовать задумку, прикрывшись мнимой заботой об украинцах. При этом депутат предостерегает правительство Польши от вмешательства в проведение спецоперации, потому что это может поставить под удар весь Евросоюз. Ранее Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же президент Украины решил дать особый статус гражданам Польши.