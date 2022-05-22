Украина и Польша договорились открыть границы. «Мы родные»

22 мая 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Украина и Польша откроют границы в ближайшее время, сообщил Владимир Зеленский Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина и Польша договорились открыть границы между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Верховной Радой. «Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — приводит слова Зеленского украинское издание «Европейская правда». Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что сегодня на Украину прибыло два польских батальона. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

Украина и Польша договорились открыть границы между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Верховной Радой. «Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — приводит слова Зеленского украинское издание «Европейская правда». Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что сегодня на Украину прибыло два польских батальона. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.