Украина и Польша договорились открыть границы. «Мы родные»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Украина и Польша откроют границы в ближайшее время, сообщил Владимир Зеленский Фото:

Украина и Польша договорились открыть границы между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Верховной Радой.

«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — приводит слова Зеленского украинское издание «Европейская правда».

Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что сегодня на Украину прибыло два польских батальона.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Украина и Польша договорились открыть границы между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Верховной Радой. «Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — приводит слова Зеленского украинское издание «Европейская правда». Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что сегодня на Украину прибыло два польских батальона. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...