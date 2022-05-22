В Кургане на скандальной стройке не могла проехать скорая помощь

В Кургане из-за тупика во дворе скорая помощь не могла попасть к пострадавшему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во дворе дома по улице Кирова 98а, где местные жители продолжают судиться с мэрией из-за скандальной стройки, не могла проехать скорая помощь, чтобы помочь пострадавшему в ДТП. Проезду мешал перегороженный забором тупик. Об этом редакции URA.RU рассказали местные жильцы.

«Все перегорожено еще с зимы. Мы уже не раз говорили, что из-за этого забора случится трагедия. Так и вышло. Ночью 21 мая в нашем дворе наехали на человека. Мужчина получил серьезнейшие травмы. Сразу же вызвали скорую. Но машина, пытаясь заехать с Кирова застряла в тупике», — рассказала одна из жительниц дома.

В БСМП подтвердили, что выездная бригада долгое время не могла попасть во двор из-за установленного забора. «К месту вызова скорой медицинской помощи прибыла без задержек. Однако общий проезд к месту происшествия с улицы Кирова оказался перегорожен забором, формируя тупик. Машине скорой помощи пришлось петлять по дворам в попытках найти пути подъезда, чтобы оказать неотложную помощь. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был немедленно госпитализирован в отделение реанимации», — говорится в пояснительной записке, которую предоставила местная жительница.

Жители по Кирова 98а винят в трагедии администрацию Кургана, которые допустили создание тупика, неоднократно проигнорировав предписание МЧС и прокуратуры. «В ходе проверки установлено, что нарушение, выразившееся в необеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к вышеуказанному жилому дому, не устранено, выдано повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В отношении администрации города Кургана будет составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и направлен для рассмотрения мировому судье», — говорится в ответе МЧС региона на обращение жильцов.

Ранее URA.RU писало о том, что жителям Кургана, защищавшим свой двор от мэрии и строителей, пришлось снова вызывать полицию. Работавшего у скандальной стройки курганца обвинили в нападении на местных жильцов.