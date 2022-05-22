Челябинский грабитель после приговора пригрозил расправой судье

Подсудимые получили длительные сроки лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин и женщины, ограбивших семью пенсионеров около отделения банка. Сумма хищения составила 3 млн рублей, сообщается в telegram-канале пресс-службы прокуратуры Челябинской области. Источник URA.RU среди участников данного судебного процесса сообщил, что после оглашения приговора один из подсудимых публично угрожал судье.

«11 июня 2020 года подсудимая, располагая от неустановленного следствием лица информацией, что клиент банка совместно с супругой получили в кассе денежные средства в сумме 3 млн рублей и проследовали на выход из помещения банка, по телефону передала информацию соучастникам, которые на улице напали на потерпевших. Распылив в лицо женщине аэрозольный баллончик с газом, злоумышленники выдернули из рук сумку, в которой находились денежные средства, документы и личные вещи. После совершения преступления скрылись на автомашине соучастницы», — говорится в сообщении.

Часть похищенных денежных средств в сумме 350 тыс. рублей была изъята в ходе обыска по месту жительства подсудимой в Бакал. Местонахождение остальных денег не установлено. Первый подсудимый получил восемь лет в колонии особого режима, его соучастник — семь лет колонии строгого режима, женщина — четыре года в колонии общего режима. При этом суд переквалифицировал действия подсудимых с разбоя на грабеж. В мужчин в счет компенсации морального вреда потерпевшей взыскано по 50 тыс. рублей.

Источник URA.RU среди участников процесса сообщил, когда судья Евгений Воробьев огласил приговор, один из подсудимых сообщил, что он (судья) подписал себе смертный приговор. Судья оставил угрозу без ответа. Официально информацию в силовых структурах не комментируют.