Путин нашел замену погибшему главе МЧС Зиничеву

23 мая 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Путин предложил кандидатуру на пост главы МЧС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Об этом сообщили источники в верхней палате парламента России. «В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — сообщил собеседник ТАСС. Другой источник в верхней палате отметил, что Совфед рассмотрит предложенную кандидатуру на заседании в среду, 25 мая. По данным агентства, Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако, оба мужчины погибли. В память о погибшем министре была переименована улица в Грозном и Калининграде, передает RT.

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Об этом сообщили источники в верхней палате парламента России. «В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — сообщил собеседник ТАСС. Другой источник в верхней палате отметил, что Совфед рассмотрит предложенную кандидатуру на заседании в среду, 25 мая. По данным агентства, Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако, оба мужчины погибли. В память о погибшем министре была переименована улица в Грозном и Калининграде, передает RT.