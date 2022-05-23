Путин нашел замену погибшему главе МЧС Зиничеву

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Об этом сообщили источники в верхней палате парламента России.
«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — сообщил собеседник ТАСС. Другой источник в верхней палате отметил, что Совфед рассмотрит предложенную кандидатуру на заседании в среду, 25 мая. По данным агентства, Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако, оба мужчины погибли. В память о погибшем министре была переименована улица в Грозном и Калининграде, передает RT.
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Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС России. Об этом сообщили источники в верхней палате парламента России. «В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — сообщил собеседник ТАСС. Другой источник в верхней палате отметил, что Совфед рассмотрит предложенную кандидатуру на заседании в среду, 25 мая. По данным агентства, Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь сорвавшемуся со скалы оператору Александру Мельнику, однако, оба мужчины погибли. В память о погибшем министре была переименована улица в Грозном и Калининграде, передает RT.