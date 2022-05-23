Мэр Перми заявил о невозможности вернуть отопление

Пермяки жалуются на холод в квартирах, детсадах и школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на холодную погоду, которая установилась в Перми в последние дни, вновь вернуть отопление по всему городу невозможно. Об этом заявил глава Перми Алексей Демкин, сообщив при этом, что дал поручение запустить тепло в ряд социальных объектов, таких как детские сады.

«Поступают жалобы от родителей малышей на низкую температуру в детских садах. Дал поручение запустить отопление в социальную сферу там, где это технически возможно. В части детских садов заведующие уже воспользовались такой возможностью и дали заявки в ресурсоснабжающую компанию. К сожалению, технологически кратковременное включение отопления возможно не во всем городе, департаменты образования и ЖКХ будут отрабатывать каждый случай индивидуально», — пишет Демкин в Telegram.

Из-за вторжения арктических воздушных масс в Пермском крае стоит холодная погода. В минувшие выходные в столице региона выпал снег, а на севере снежный покров остался лежать, не растаяв. На этой неделе синоптики обещают сильные дожди и температуру воздуха ниже нормы на три градуса. Отопление в домах Перми отключили еще 6 мая, а теперь начался сезон опрессовок и жители лишились горячей воды.