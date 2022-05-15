15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Перми жители сотен домов остались без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Сезон опрессовки труб оставил пермяков без горячей воды Фото:

Более 300 домов в Перми отключены с 16 мая от горячего водоснабжения. Это связано с началом опрессовки труб, пояснили в инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

«С 16 мая в более 300 домов в Перми будет отключена горячая вода в связи с началом периода опрессовки труб. О сроках отключения горячей воды жителей обязаны заранее информировать УК и ТСЖ, разместив на подъездах объявления о предстоящих отключениях», — сообщает ИГЖН в telegram-канале.

Горячей воды не будет до июня. Полный список адресов и график отключений размещен на сайте «Пермской сетевой компании».

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Более 300 домов в Перми отключены с 16 мая от горячего водоснабжения. Это связано с началом опрессовки труб, пояснили в инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. «С 16 мая в более 300 домов в Перми будет отключена горячая вода в связи с началом периода опрессовки труб. О сроках отключения горячей воды жителей обязаны заранее информировать УК и ТСЖ, разместив на подъездах объявления о предстоящих отключениях», — сообщает ИГЖН в telegram-канале. Горячей воды не будет до июня. Полный список адресов и график отключений размещен на сайте «Пермской сетевой компании».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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