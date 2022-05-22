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Пермяков оставят без горячей воды в холодную погоду

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Воду отключат в 5 районов города Фото:

В Перми с 23 мая отключат горячую воду более, чем в 500 домах. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Синоптики прогнозировали, что текущая неделя будет холодной и дождливой.

«С сегодняшнего дня в более, чем 500 домах Перми на две недели отключат горячую воду», — говорится в telegram-канале инспекции. График и полный список адресов, где пройдут отключения, есть на сайте «Пермской сетевой компании». Без горячей воды останутся частично Мотовилихинский, Свердловский, Дзержинский, Индустриальный и Кировский районы города.

В течение текущей недели в Пермском крае местами будут проходить дожди. Средняя температура ожидается на 3 градуса ниже нормы. К выходным возможно небольшое потепление.

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В Перми с 23 мая отключат горячую воду более, чем в 500 домах. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Синоптики прогнозировали, что текущая неделя будет холодной и дождливой. «С сегодняшнего дня в более, чем 500 домах Перми на две недели отключат горячую воду», — говорится в telegram-канале инспекции. График и полный список адресов, где пройдут отключения, есть на сайте «Пермской сетевой компании». Без горячей воды останутся частично Мотовилихинский, Свердловский, Дзержинский, Индустриальный и Кировский районы города. В течение текущей недели в Пермском крае местами будут проходить дожди. Средняя температура ожидается на 3 градуса ниже нормы. К выходным возможно небольшое потепление.
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