Пермяков оставят без горячей воды в холодную погоду

Воду отключат в 5 районов города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми с 23 мая отключат горячую воду более, чем в 500 домах. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Синоптики прогнозировали, что текущая неделя будет холодной и дождливой.

«С сегодняшнего дня в более, чем 500 домах Перми на две недели отключат горячую воду», — говорится в telegram-канале инспекции. График и полный список адресов, где пройдут отключения, есть на сайте «Пермской сетевой компании». Без горячей воды останутся частично Мотовилихинский, Свердловский, Дзержинский, Индустриальный и Кировский районы города.

В течение текущей недели в Пермском крае местами будут проходить дожди. Средняя температура ожидается на 3 градуса ниже нормы. К выходным возможно небольшое потепление.