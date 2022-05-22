Из-за санкций завод Миасса сохранит старую автомодель

Автозавод в Миассе вложит 4,5 миллиарда рублей в модернизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) автозавод «Урал» передумал снимать с производства модель семейства «4320» из-за повышенного спроса в условиях санкций. Преимущества машины — в российских комплектующих, сообщила URA.RU пресс-служба компании.

«Заявками от партнеров мы обеспечены до сентября 2022 года. Предприятие продолжает работать с темпом 33-36 автомобилей в сутки. Цель коллектива в 2022 году — сработать не хуже, чем в прошлом году и выпустить не менее 8400 автомобилей», — рассказала URA.RU пресс-секретарь завода Ольга Марина.

Чтобы расширить свои производственные мощности, сейчас компания реализует инвестиционную программу. До конца года на нее выделено порядка 4,5 миллиардов рублей. Это затраты на разработку новых продуктов, модернизацию, закуп оборудования, IT и экологические проекты, траты на пожарную безопасность и социальную сферу. Компания модернизирует литейное производство, увеличатся штамповочного участка. Акцент — на проверенные временем модели грузовиков. К примеру, «Урал-4320» останется в ассортименте, хотя его планировали снять с конвейера в 2023 году.

В своей сбытовой политике компания ориентируется на запросы корпоративных клиентов. Сейчас они готовы приобретать больше «Уралов». Партия из двух пробных шасси готовится к отправке в Белоруссию. Партнер «Варгашинский завод» (Курганская область) оснастит для технику противопожарным оборудованием для Шумилинского лесхоза Витебской области.