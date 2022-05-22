В мэрии Сургута поднимут зарплаты секретаршам

23 мая 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Решение об увеличении зарплаты вступит в силу после заседания думы 31 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутские депутаты согласовали увеличение окладов секретарей руководителей в городской администрации. Такое решение было принято во время обсуждения на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. С предложением о такой инициативе перед депутатами выступала директор департамента финансов мэрии Сургута Маргарита Новикова. Она уточнила, что всего в городской администрации работают шесть секретарей руководителей. И поручение об увеличении им зарплаты было дано на одном из совещаний в мэрии. «Увеличение оклада предполагается с 3874 до 5182 рубля», — сообщила Новикова. Она также добавила, что дополнительного финансирования городской бюджет в связи с повышением зарплат секретарей не понесет. Эти деньги будут взяты из внутренних резервов городской администрации. В общей сложности, на это требуется почти 900 тысяч рублей. Сургутские депутаты, в целом, поддержали это решение. Его должны будут утвердить на предстоящем заседании городской думы. Лишь Дмитрий Нечепуренко, представляющий в думе жителей нескольких поселков, входящих в состав города, попросил чиновников не забывать и про потребности его избирателей. «Все хорошо понимаю, что инфляция, что нужно добавлять муниципальным служащим какие-то привилегии. Но возвращаясь к моему вопросу. Я в этом контексте все-таки хочу сакцентировать внимание на то, что средства небольшие нужны на транспортную доступность для жителей поселков, чтобы у них была возможность ездить общественным транспортом», — попросил Нечепуренко. Ему предложили рассмотреть этот вопрос на заседании думского комитета по городскому хозяйству. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Речь шла о работникам госучреждений, но аналогичную рекомендацию получили и югорские мэрии для своих работников.

Сургутские депутаты согласовали увеличение окладов секретарей руководителей в городской администрации. Такое решение было принято во время обсуждения на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. С предложением о такой инициативе перед депутатами выступала директор департамента финансов мэрии Сургута Маргарита Новикова. Она уточнила, что всего в городской администрации работают шесть секретарей руководителей. И поручение об увеличении им зарплаты было дано на одном из совещаний в мэрии. «Увеличение оклада предполагается с 3874 до 5182 рубля», — сообщила Новикова. Она также добавила, что дополнительного финансирования городской бюджет в связи с повышением зарплат секретарей не понесет. Эти деньги будут взяты из внутренних резервов городской администрации. В общей сложности, на это требуется почти 900 тысяч рублей. Сургутские депутаты, в целом, поддержали это решение. Его должны будут утвердить на предстоящем заседании городской думы. Лишь Дмитрий Нечепуренко, представляющий в думе жителей нескольких поселков, входящих в состав города, попросил чиновников не забывать и про потребности его избирателей. «Все хорошо понимаю, что инфляция, что нужно добавлять муниципальным служащим какие-то привилегии. Но возвращаясь к моему вопросу. Я в этом контексте все-таки хочу сакцентировать внимание на то, что средства небольшие нужны на транспортную доступность для жителей поселков, чтобы у них была возможность ездить общественным транспортом», — попросил Нечепуренко. Ему предложили рассмотреть этот вопрос на заседании думского комитета по городскому хозяйству. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Речь шла о работникам госучреждений, но аналогичную рекомендацию получили и югорские мэрии для своих работников.