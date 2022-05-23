CNN: Китай послал «четкий сигнал» Украине после речи Зеленского

23 мая 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Китайская делегация покинула экономический форум в Давосе после выступления Владимира Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе китайская делегация показала, что их страна не поддерживает позицию оратора и покинула зал после его выступления. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена палаты представителей США Майкла Маккола. «Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли. Делегация, тем самым, послала четкий сигнал — они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского», — передает CNN слова Маккола. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию».

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе китайская делегация показала, что их страна не поддерживает позицию оратора и покинула зал после его выступления. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена палаты представителей США Майкла Маккола. «Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли. Делегация, тем самым, послала четкий сигнал — они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского», — передает CNN слова Маккола. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию».