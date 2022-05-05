Китай пообещал не бросать РФ на фоне санкций Запада

05 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Китай продолжит поддерживать деловое сотрудничество с правительством России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Китая продолжат поддерживать деловое сотрудничество с правительством России несмотря на западные санкции. Соответствующее заявление сделал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. «Китай будет продолжать поддерживать дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях и кредитовании, в полной мере задействовать потенциал финансовых институтов обеих стран. Сюда входит и клиринговый банк по операциям в китайских юанях на территории РФ для обеспечения устойчивого развития торговли», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС. Он также отметил, что антироссийские санкции вызвали некоторые сложности для делового сотрудничества. «В этих условиях нам важно активизировать контакты и координацию для устранения трудностей», — отметил он. Евросоюза решили отказаться от поставок российских энергоресурсов, продемонстрировав свое несогласия с проведением специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок российского газа, угля и нефти. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции с февраля. Однако глава государства Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию длится еще с начала 2000-х годов и направлено на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Власти Китая продолжат поддерживать деловое сотрудничество с правительством России несмотря на западные санкции. Соответствующее заявление сделал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. «Китай будет продолжать поддерживать дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях и кредитовании, в полной мере задействовать потенциал финансовых институтов обеих стран. Сюда входит и клиринговый банк по операциям в китайских юанях на территории РФ для обеспечения устойчивого развития торговли», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС. Он также отметил, что антироссийские санкции вызвали некоторые сложности для делового сотрудничества. «В этих условиях нам важно активизировать контакты и координацию для устранения трудностей», — отметил он. Евросоюза решили отказаться от поставок российских энергоресурсов, продемонстрировав свое несогласия с проведением специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок российского газа, угля и нефти. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции с февраля. Однако глава государства Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию длится еще с начала 2000-х годов и направлено на «дискриминацию всего, что связано с Россией».