В ХМАО дешевеют бензин и стройматериалы

В ХМАО стали дешеветь стройматериалы и бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО снизились цены на бензин и стройматериалы. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры.

«По результатам мониторинга зафиксировано снижение цен на топливо. До 7% в городах: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Сургут, Югорск. На рынке строительных материалов отмечено снижение цен на каменную вату, полистирол, кирпич», — сказал Генкель.

Вице-губернатор добавил, что стоимость продуктов питания также изменилась. За минувшую неделю увеличились цены до 5% на картофель, масло, молоко, чай, соль и муку. При этом стоимость свинины, говядины, баранины, рыбы и сахара снизились. «Товары своевременно пополняются. Обеспеченность составляет до 27 дней», — заключил Генкель.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.