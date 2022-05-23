Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

Среди жертв клещей 566 екатеринбургских детей Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 11 774 человек, что в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 23.05.2022 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 11774 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года (17144 случая); среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 2593 случая присасывания клещей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди пострадавших от укусов клещей 4050 екатеринбуржцев, в том числе 566 детей. «В лабораториях Федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ исследовано 4205 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 52 пробах (1,2%); в ПЦР на боррелиоз исследовано 3759 проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 1489 пробах (39,6%)», — уточнили в пресс-службе.