В Челябинске ищут подрядчика на новую дорогу за 1,3 миллиарда

Новая дорога разгрузит выезд из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области объявило тендер по поиск подрядчика для новой дороги между поселками Красное Поле и Полетаево. Торги проведет Центр закупок региона.

Согласно сервису СБИС, работы предстоит провести на участке от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — трасса в обход Челябинска. Объявлен сбор заявок, который завершится 31 мая 2022 года. Строительство предполагается начать в 2023 году с тем, чтобы завершить его в конце ноября 2024 года.

Протяженность участка составит чуть более шести километров с четырьмя полосами движения, расчетная скорость которого 120 км/час. Эта дорога позволит разгрузить направление выезда с Северо-Запада Челябинска за город.

Начало участка заказчик работ предписал увязать с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на дороге от Челябинска до Аргаяша, а конец — с проектом строительства подъездных путей к микрорайону «Белый хутор» поселка Западный.